Шаманов назвал возможные сроки отмены призыва в армию

Председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов сказал,что отмена призыва на военную службу может произойти не ранее, чем через 10-15 лет.

Шаманов считает, что отмена призыва может произойти через 10-15 лет. «А пока призыв сохраняется, хотя удельный вес военнослужащих по призыву, безусловно, будет сокращаться. Здесь спешка не нужна, нужно спокойно вырабатывать концепцию, просчитывать, обеспечить всеми необходимыми ресурсами», – передает его слова ТАСС.

Глава комитета Госдумы по обороне также прокомментировал и слова президента о финансировании, уточнив, что имеется в виду не только зарплата.

«У контрактников значительно более привлекательный социальный пакет. Речь идет обо всем объеме финансирования при замене полностью на контрактную армию. Это и военная ипотека, и подготовка в соответствующих структурах за соответствующие деньги. Это многогранный процесс, который надо детально проработать», – добавил Шаманов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что «призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое», отметив, что «для этого нужно время и соответствующее финансирование». Глава государства уточнил, что «технологический уровень современных вооруженных сил» делает более востребованным профессиональную армию.