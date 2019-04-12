Московский суд заочно арестовал экс-министра обороны Украины

Басманный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности на территории России, рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Мера пресечения начнет действовать с момента экстрадиции Гриценко либо с момента его задержания в России, передает ТАСС.

Напомним, Следственный комитет России объявил бывшего министра обороны Украины в международный розыск и обратился в суд с ходатайством о его заочном аресте.

В прошлом году СК заочно предъявил обвинение Гриценко в публичных призывах к организации подрывов железнодорожных поездов в России.