Подведены итоги дистанционного этапа кадрового конкурса Сахалина

По итогам дистанционного этапа кадрового конкурса «Команда Сахалинской области» в финал приглашены 200 конкурсантов, сообщили организаторы конкурса.

Во втором этапе конкурса приняли участие 1 тыс. 48 человек из 1 тыс. 176, получивших приглашение к прохождению дистанционного этапа. Конкурсанты, допущенные к финальным испытаниям, представляют 26 регионов России, 60,91% из них – выходцы из Сахалинской области. Следом по количеству участников финала идут Хабаровский край (7,61%), Приморский край (6,60%) и Москва (5,08%).

Среди финалистов 70,56% мужчин и 29,44% женщин. Люди в возрасте до 35 лет составляют 51,27%, старше 35 лет – 48,73%. Самому молодому участнику 21 год, самому опытному – 45 лет. Значительная доля участников очного этапа представляет сферу строительства (19,80%). Также в топ-5 по сферам деятельности входят представители промышленности (16,24%), образования (14,21%), государственного управления (10,15%), сферы услуг (8,12%). Высшее образование имеют 62,9% участников очного этапа конкурса, два и более высших образования у 33,5%. Также среди конкурсантов есть студенты, кандидаты наук и доктор наук, сообщается в пресс-релизе организаторов, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко отметил, что Южно-Сахалинск ждет вышедших во вторую фазу конкурса участников, и обратился к тем, кто не прошел дистанционный этап. «От всей души хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом конкурсе, но не попал в финал. Впереди у нас много дел, и мы встретимся с вами на разных новых проектах в будущем!» – заявил глава региона.

Руководитель блока оценочных мероприятий Дмитрий Лисицын рассказал, как оценивался дистанционный этап. «По итогам онлайн-тестирования был определен 301 конкурсант с наибольшим количеством баллов. Результаты тестирования оценивались автоматически компьютерной программой, которая исключает возможность ошибки в расчетах. Эксперты оценки проанализировали эссе этих конкурсантов на содержательность, актуальность и на раскрытость темы». Лисицын подчеркнул, что приглашение в финал получили «200 лучших участников с наиболее высоким совокупным баллом, сформированным по результатам тестирования и оценки эссе», – отметил Лисицын.

Председатель Наблюдательного совета Владимир Иконников заявил, что «второй этап конкурса прошел в штатном режиме; обращений от участников мало, сообщений о дисквалификации кого-то из конкурсантов не поступало».

Финал конкурса «Команда Сахалинской области» пройдет в Южно-Сахалинске с 20 по 22 апреля. Накануне, 19 апреля, участникам предстоит подтвердить свои высокие результаты дистанционного этапа на очном контрольном тестировании в присутствии эксперта. Победители конкурса смогут претендовать на должности заместителей главы правительства региона.

Конкурс проводит правительство Сахалинской области по поручению врио губернатора Валерия Лимаренко при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Цель проекта – сформировать высокоэффективную команду управленцев для их трудоустройства и развития в регионе.