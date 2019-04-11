Эксперт объяснил необходимость изменения норм по сбросу в Байкал

Корректировка нормативов по сбросам в Байкал, предложенная Министерством природы, поможет подобрать наилучшую технологию очистки сточных вод, заявил академик РАН, научный руководитель Иркутского научного центра Сибирского отделения (СО) РАН Игорь Бычков.

«Мы должны с учетом наилучших доступных технологий предложить решения, связанные с установлением показателей сбросов по тем или другим веществам для того, чтобы реально можно было строить очистные сооружения, реально очищать стоки. Должны быть отобраны пять-семь наилучших технологий, которые необходимо посмотреть по стоимости строительства, обслуживания – какая из них наиболее приемлема», – передает его слов ТАСС.

Бычков отметил, что нормативы нужно устанавливать уже из этих технологий.

Он отметил, что нужно экономически стимулировать муниципалитеты и предприятия, чтобы они строили одни из лучших в мире очистных сооружений.

Некоторые ученые, в том числе председатель СО РАН, глава научного совета СО РАН по проблемам Байкала Валентин Пармон и директор Лимнологического института Андрей Федотов, ранее заявили, что документ Минприроды нуждается в уточнении – нужно использовать мировой опыт по очистке сточных вод при участии научного сообщества и разработчиков продукции по водоочистке.

В конце марта Минприроды предложило изменения, смягчающие нормы по качеству очищенных вод по сульфатам, хлоридам и тяжелым металлам и повышающие по фосфатам, алюминию и ртути. Эксперты отметили, что соответствие действующим нормативам невозможно из-за отсутствия технологий.