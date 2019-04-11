В деле Ассанжа обнаружился «российский след»

Правительство Эквадора представит прокуратуре информацию о двух предполагаемых российских хакерах, которые якобы могли быть связаны с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, сообщил министр внутренних дел республики.

Сообщение об этом передает РИА «Новости».

Напомним, Ассанжа задержали в Лондоне после того, как Эквадор отказал ему в убежище якобы из-за его «невежливого и агрессивного» поведения.

Власти Эквадора утверждали, что Британия якобы гарантировала невыдачу Ассанжа США, хотя основанием для ареста является как раз запрос Вашингтона на экстрадицию. Адвокат Ассанжа заявил о значительном риске выдачи его клиента Соединенным Штатам, где ему грозит смертная казнь.

Американист Виктор Олевич выразил уверенность, что британская сторона планирует передать Ассанжа в руки американских спецслужб.