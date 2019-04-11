Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки – до 64,32 рубля, евро поднялся на 12 копеек – до 72,60 рубля.

Такие данные передает ТАСС со ссылкой на Московскую биржу.

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