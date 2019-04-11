Вице-президент США призвал ФРС снизить процентную ставку ради роста экономики

Вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс в интервью телеканалу СNBC заявил, что Федеральной резервной системе (ФРС) США следует снизить базовую процентную ставку, чтобы обеспечить устойчивый рост американской экономики.

Отвечая на вопрос о том, зачем президент США Дональд Трамп настаивает на понижении базовой процентной ставки в условиях отсутствия признаков надвигающейся экономической рецессии, Пенс выразил мнение, что рост ВВП США на уровне 3% годовых – это лишь отправная точка для дальнейшего роста американской экономики, передает ТАСС.

При этом вице-президент США призвал обратить внимание на рост ВВП других стран, с которыми Соединенным Штатам приходится конкурировать.

Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу и один из советников американского президента потребовал от Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей в США функции Центробанка, немедленно снизить базовую процентную ставку.

Напомним, в марте Трамп обвинил ФРС в замедлении роста американской экономики. Ранее глава Белого дома неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, предупреждая, что этот шаг грозит Соединенным Штатам «экономическим шоком».

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