Пушков заявил о проигрыше Украины от выхода России из СЕ

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина проиграет из-за выхода России из Совета Европы, а украинская делегация превратится в «девочку для битья».

«В Киеве никак не возьмут в толк: Россия не проиграет от расставания с Советом Европы. А вот Украина проиграет – все предложенные ею резолюции тут же отправятся в историческую помойку», – написал Пушков в Twitter.

По его словам, именно Украину будут считать виновной в уходе России; а украинская делегация станет «девочкой для битья».

В понедельник генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что возможный выход России из СЕ может обернуться для Европы настоящим потрясением. Это заявление возмутило Украину. Кроме того, из-за вопроса о возвращении России в ПАСЕ украинская делегация поругалась с делегацией из Германии.

В комментарии газете ВЗГЛЯД Алексей Пушков заявил, что генсек СЕ Турбьерн Ягланд «озабочен состоянием европейских дел» и «понимает то, чего не понимают радикально настроенные делегаты с Украины, из Прибалтики и Британии».