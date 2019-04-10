Госдеп признался в двойных стандартах по отношению к «тиранам»

Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что «тиранами» Вашингтону следует называть только противников США.

На вопрос о том, считает ли он лидеров Венесуэлы и КНДР «тиранами», Помпео ответил, что «уверен в этом». Госсекретарь заявил, что «не использовал бы этот термин в других случаях», передает ТАСС.

Он отметил, что «мир жесток», но призвал учитывать, что «не все лидеры стран на одно лицо». По словам Помпео, есть те, кто пытается «стереть» США «с лица земли», а есть партнеры, которые помогают «обеспечить безопасность Америки».

«Вы можете называть эти режимы тиранскими или авторитарными, но есть фундаментальное различие в том, какая реакция должна быть со стороны США», – заявил он, подчеркнув, что США применяют различные способы «обеспечить защиту прав человека» в других государствах.

В Иране США стремятся к тому, чтобы «иранский народ добился изменений планов и курса иранского правительства», сказал Помпео.