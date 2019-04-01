Зампред правительства Хабаровского края Пудовкина отправлена отставку

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Наталья Пудовкина уволена, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что Пудовкина уволена с 1 апреля, передает ТАСС.

Там отметили, что нареканий к работе Пудовкиной в краевом правительстве не было. С чем связана отставка, в пресс-службе не уточнили.

Пудовкину назначили на должность в правительство Хабаровского края в декабре 2018 года. До этого назначения она возглавляла постоянный комитет краевой думы по бюджету, налогам и экономическому развитию.

Напомним, 18 марта в кабинетах заместителей губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в том числе вице-губернатора по социальным вопросам Наталии Пудовкиной, прошли обыски.

20 марта Центральный суд Хабаровска арестовал бывшего первого зампреда правительства края Василия Шихалева по делу о превышении должностных полномочий. Кроме того, был арестован второй фигурант дела – крупный лесопромышленник Александр Пудовкин.

28 марта в Москве был задержан марта экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. Тогда же Хабаровское УФСБ возбудило дело о махинациях в лесной отрасли на 10 млрд рублей.

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