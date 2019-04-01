В ЛНР не увидели смысла вести переговоры с Зеленским

Глава МИД провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего считает, что Донбассу будет не о чем говорить с Владимиром Зеленским, если тот одержит победу на президентских выборах на Украине.

Комментируя заявление лидера украинской партии «Слуга народа» о гипотетической встрече с президентом России Владимиром Путиным, Дейнего в эфире телеканала «Россия 24» выразил мнение, что «его (Зеленского) логика действий в этом плане абсолютно очевидна, и разговаривать с ним будет не о чем», передает ТАСС.

«Он предположил, что встреча с [президентом России Владимиром] Путиным возможна после того, как он возвратит Донбасс и потребует некоторых репараций от России», – разъяснил позицию Зеленского глава МИД провозглашенной Луганской народной республики.

Напомним, Зеленский утверждает, что в случае гипотетической встречи с президентом России Владимиром Путиным он якобы потребует выплаты денежной компенсации за утраченные Украиной территории.

По последним данным ЦИК Украины, лидером избирательной гонки является кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. После подсчета 4,6% бюллетеней, он набирает 28,78% голосов. На втором месте – Петр Порошенко (17,16%), опережающий лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко (14,79%). Юрия Бойко поддержали 10,23% голосовавших. Остальные кандидаты набрали менее 7% голосов избирателей.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Судя по экзитполам, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране выборов. Опросы отдают лидерство Зеленскому (около 30%) и Порошенко (около 18%). Юлию Тимошенко и Юрия Бойко ставят на третье и четвертое места соответственно.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.