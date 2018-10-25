Порошенко заявил об освобождении Украины от «культурной оккупации»

Украинский лидер Петр Порошенко считает, что страна освободилась от «культурной оккупации», а украинский язык занял «подобающее ему место» в обществе и культуре.

«Мы освободились от культурной оккупации, которая отнюдь не менее опасна, чем оккупация физическая. За последние пять лет украинский язык, украиноязычная песня, украиноязычная книга, украиноязычное кино получили надежные позиции в пространстве вокруг нас, а главное – в наших сердцах, сердцах всех украинцев», – сказал Порошенко на мероприятии, посвященному по 205-летию со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко, передает РИА «Новости».

По мнению президента, на данный момент украинский язык занял подобающее место.

«И сделать мы это смогли по-мудрому, не нарушая прав носителей других языков», – сказал Порошенко.

Напомним, публичное использование «русскоязычного культурного продукта» запретили облсоветы в Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской, Львовской областях