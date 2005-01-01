Если власти Украины выделят ветеранам боевых действий земельные участки в Крыму, а те продадут их США, то Киев сможет вернуть полуостров себе, заявил участник войны в Донбассе Евгений Яранцев.

Яранцев заявил в эфире ObozTV, что он имеет право получить в Крыму «свои два гектара земли», так как по законодательству Украины полуостров остается территорией этой страны, передает РИА «Новости».

«Они могут быть объектом купли-продажи, особенно если эти гектары находятся под Крымским мостом, именно у выхода на полуостров», – пояснил он.

По задумке участника войны в Донбассе, сто ветеранов могли бы взять по два гектара в том месте, где Крымский мост входит в Крым. Он считает, что такое решение будет эффективнее штрафов.

«А потом мы запретим пользоваться мостом, который неясно почему построен без ведома хозяина этой земли», – добавил он.

Напомним, Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года.

За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Ранее конгресс США собрался запретить Белому дому признавать Крым российским. На полуострове отреагировали на эту инициативу.