Воспитательница забыла ребенка на прогулке в Краснодаре

В Краснодаре воспитательница частного детского сада забыла на улице ребенка; его привела в учреждение случайная прохожая.

Женщина гуляла с пятью детьми. Возвращаясь, она забыла одного из воспитанников на улице; его привела в учреждение случайная прохожая, сообщает портал «Блокнот».

Отмечается, что воспитательница якобы не сразу опознала ребенка, но затем со словами «вроде наш» забрала его к себе.

Позже в Instagram появилась запись от имени матери оставленного мальчика. Она заявила, что у нее нет претензий к воспитателям, ребенок ходит в детский сад с удовольствием и возвращается «чистым, сытым и счастливым».

Напомним, в марте 2018 года в Красноярске воспитатель частного детского сада забыла ребенка в подъезде после прогулки.