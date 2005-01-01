Меркель решила не отправлять корабли к Крыму

Глава правительства Германии Ангела Меркель отказала Вашингтону, предложившему провести маневры у берегов Крыма, сообщают СМИ.

По информации агентства Bloomberg, которое ссылается на знакомые с ходом переговоров по данному вопросу источники, 16 февраля во время конференции по безопасности в Мюнхене вице-президент США Майк Пенс предложил Меркель направить военные корабли в Керченский пролив, передает РИА «Новости».

Так американский политик хотел продемонстрировать Кремлю, что Запад не будет отказываться от права доступа в эту акваторию.

Меркель сослалась на осторожную позицию украинского президента Петра Порошенко и отклонила просьбу.

Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель от имени жителей республики поблагодарил главу правительства ФРГ за отказ от предложения США провести морские маневры у крымских берегов.

Он заявил, что в Крыму благодарны «за благоразумие и нежелание идти на провокации» Вашингтона.

«США как всегда пытаются чужими руками жар выгребать, подталкивая, в том числе Германию, к неадекватным действиям против России», – добавил он.

Гемпель подчеркнул, что Россия не допустит провокаций у своих границ.

Ранее сообщалось, что на дежурство в Керченском проливе заступили новые скоростные транспортно-десантные катера Росгвардии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина может готовить очередную провокацию в Керченском проливе – Киев, по данным Москвы, намерен прорваться через пролив безо всяких запросов и готов подставить под удар в случае возможного конфликта представителей НАТО на корабли для прорыва.

Отмечалось, что США отказались поддерживать эту провокацию.