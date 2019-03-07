Спасатели из Иркутска выкопали 20-метровый тоннель ради спасения щенков

Спасатели из Иркутского управления МЧС выкопали 20-метровый тоннель, чтобы спасти оказавшихся в заточении щенков.

«Областные спасатели вызволили из заточения 10 осиротевших щенков! 7 марта в областную службу поступило сообщение о том, что под жилым домом несколько дней скулят щенки. Местные жители рассказали, что неделю назад мать щенков отравили неизвестные», – говорится в сообщении на официальной страничке ведомства в Instagram.

Чтобы спасти щенков спасателям пришлось прокопать под плитами тоннель длиной в 20 метров. Спасенных малышей взяли под опеку жители ЖК «Сокол» Иркутского района.