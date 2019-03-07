Захарова обвинила Париж в создании «атмосферы токсичности» вокруг российских СМИ

Власти Франции создают вокруг российских СМИ атмосферу токсичности, в ОБСЕ будут переданы материалы о политическом давлении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя требование Парижа к радиостанции «Алигре FM» разорвать соглашения с радио Sputnik Франция.

«В очередной раз мы становимся свидетелями того, как французские власти пытаются всеми способами ограничить деятельность российских СМИ в стране, оказывая просто прямое давление на их французских партнеров и создавая вокруг российской пресс атмосферу токсичности и недоверия», – передает ее слова РИА «Новости»

Захарова добавила, что Москва хочет услышать комментарии по поводу этой ситуации от профильных международных структур и правозащитных неправительственных организаций.

«Мы также передадим этим материалы в ОБСЕ. Мы ждем оценки, насколько правомерно оказание прямого давления на независимую радиостанцию, принуждение к ускоренному разрыву партнерских связей с российскими СМИ, является ли это соблюдением принципа свободы слова и уважения независимости прессы», – добавила Захарова.

Также она заметила, что Москва не хочет применять ответные меры в отношении работающих в России французских СМИ, которые не испытывают сейчас «ни малейших затруднений, несмотря на порой абсурдные материалы, содержащие в том числе и элементы фейка и дезинформации, которые они публикуют».

«Мы всегда предпочитали действовать иначе – не использовать административные рычаги, не прибегать к каким-либо запретам, но отвечать в публичном пространстве, публиковать опровержения, направлять соответствующие ответы, размещать статьи, давать интервью», – добавила Захарова.

Ранее МИД России направлял в посольство Франции ноту из-за публикации в СМИ информации о том, что президент страны Эммануэль Макрон заявил о якобы «вмешательстве» телеканала RT в протесты «желтых жилетов».

В начале февраля российский посол в Париже Алексей Мешков заявил, что причиной нападок французских властей на российские СМИ, в частности на телеканал RT и информационное агентство Sputnik, является тот факт, что им «правда глаза колет».