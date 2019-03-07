Названы самые «женские» сферы труда

Больше всего женщин работает в сферах образования, здравоохранения и социальных услуг, свидетельствуют данные Росстата.

В сфере образования доля женщин составляет 82%, в здравоохранении и социальных услугах – 79%, пишет «Российская газета».

В гостиничной отрасли и сфере общественного питания 73% женщин, в финансовых и страховых организациях – 69%.

На 66% из женщин состоят коллективы предприятий в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

В строительстве женщин только 14%, в области добычи полезных ископаемых – 17%.

Отмечается также, что 59% всех начальников – мужчины.

Ранее в РЖД выступили с инициативой отменить список профессий, на которые запрещается принимать женщин. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это предложение.