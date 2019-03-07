Задержанного контрразведкой Венесуэлы американского журналиста выдворили в США

Венесуэльские власти депортировали американского журналиста Коди Уэддла, задержанного ранее в Каракасе контрразведкой Боливарианской Республики, сообщило местное издание El Nacional.

По имеющимся у издания сведениям, Уэддл был выдворен из Венесуэлы в США в среду вечером, передает ТАСС.

В Национальном профсоюзе сотрудников СМИ Венесуэлы утверждают, что Уэддла и его венесуэльского коллегу Карлоса Камачо допрашивали сотрудники Управления военной контрразведки Венесуэлы. Они находились под стражей в течение 12 часов.

По данным телекомпании Fox News, 29-летний Уэддл работал в столице Венесуэлы с 2014 года в качестве независимого журналиста и участвовал в освещении недавнего возвращения в Каракас лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

О задержании американского журналиста стало известно накануне.