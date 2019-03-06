Контрразведка Венесуэлы задержала американского журналиста

Американского журналиста и его ассистента задержали сотрудники генерального управления военной контрразведки Венесуэлы.

По данным Национального профсоюза работников СМИ Венесуэлы, утром военные пришли в квартиру, где жил Коди Уэлл (профсоюз СМИ называет его Коди Уэддл), и задержали его. Предполагается, что они были с ордером, который подписал военный суд, передает РИА «Новости».

«В документе упоминаются два предполагаемых преступления, которые касаются соседей. С 8 утра контакт с американским журналистом Коди Уэддлом, к которому ворвались офицеры военной разведки, потерян», – говорится в сообщении профсоюза.

Отмечается также, что задержали и помощника американца – жителя Венесуэлы Карлоса Камачо. Связь с ним тоже потеряна.

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