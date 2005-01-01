Израильский миллиардер умер в Париже во время операции по увеличению пениса

Алмазный миллиардер из Израиля 65-летний Эхуд Арье Ланиадо скончался в элитной клинике на парижских Елисейских полях во время пластической операции по увеличению пениса.

Сразу после введения в пенис медицинского вещества у миллиардера случился сердечный приступ. Его смерть подтвердила компания Laniado Omega Diamonds, пишет «Московский комсомолец».

Один из друзей Ланиадо отметил, что бизнесмен постоянно помнил о своем невысоком росте и был крайне сосредоточен на своей внешности. Также сообщается, что он любил проводить время за вином с моделями и знаменитостями в своем пригороде Бель-Эйр. В его собственности находился самый дорогой пентхаус в Монако стоимостью более 30 млн фунтов стерлингов.

По словам знакомых бизнесмена, он считался одним из лучших экспертов на международном уровне в области оценки необработанных алмазов. В 2015 году Ланиадо продал самый дорогой в мире бриллиант «Голубая Луна Жозефины» предпринимателю из Гонконга Джозефу Лау Луэну Хангу за 48,4 млн долларов.

За уклонение от уплаты налогов 14 марта миллиардер должен был предстать перед судом в Бельгии, где также имел гражданство.