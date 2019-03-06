Верховный суд разрешил привлечь судью Крикорова к ответственности по делу о ДТП

Верховный суд России вынес постановление о возможности привлечения к ответственности бывшего судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова по делу о ДТП, в котором он сбил 18-летнюю спортсменку на пешеходном переходе.

«Удовлетворить представление генерального прокурора Чайки о привлечении бывшего судьи Крикорова к административной ответственности по статьям 12.24 КоАП РФ («Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего») и 12.27 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»)», – передает ТАСС решение судьи.

Дела будут рассмотрены по подсудности.

В представлении генпрокурор отмечал, что дело о ДТП требует детального рассмотрения. Представитель Крикорова в суде возражал против привлечения его к ответственности, так как, по его словам, судья не скрывался с места происшествия и предлагал пострадавшей комплексную помощь.

«Потерпевшая была готова принять помощь, но как только она узнала о статусе судьи Крикорова, отказалась от нее и совместно со своими родственниками и друзьями стала оказывать психологическое давление, как мы считаем, с целью получения завышенной компенсации в 3 млн рублей», – заявил представитель Крикорова.

Решение Верховного суда не вступило в силу, может быть обжаловано.

В феврале Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело в отношении судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова, который сбил девушку.

Перед этим Высшая квалификационная коллегия судей России отправила судью Арсена Крикорова в отставку. Он написал заявление об уходе после того, как СМИ сообщили, что он якобы угрожал семье девушки, сбитой на пешеходном переходе в Краснодаре.