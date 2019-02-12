СК отказал в возбуждении дела против сбившего студентку судьи в Краснодаре

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело в отношении судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова, который сбил девушку.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела принято после проверки, в ходе которой были исследованы все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием судьи, сообщает СК.

По данным следователей, в конце 2018 года автомобиль под управлением военного судьи совершил наезд на пешехода. Девушка получила травмы, не угрожающие жизни.

«Согласно заключению комиссионной судебной медицинской экспертизы, выявленные у пострадавшей телесные повреждения квалифицируются как причинившие средней тяжести вред здоровью. Какие-либо другие телесные повреждения, в том числе о которых сообщалось в средствах массовой информации, экспертным путем не установлены», – сообщили в СК.

В ведомстве напомнили, что по закону виновник ДТП может быть привлечен к уголовной ответственности только в том случае, если нарушение им правил дорожного движения повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть.

При этом военные следователи направили в прокуратуру Краснодарского края материалы проверки для решения вопроса о привлечении судьи к административной ответственности.

В понедельник Высшая квалификационная коллегия судей России отправила судью Арсена Крикорова в отставку.

Крикоров написал заявление об отставке после того, как СМИ сообщили, что он якобы угрожал «войной» семье девушки, сбитой на пешеходном переходе в Краснодаре.