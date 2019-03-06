Глава Амурской области поздравил женщин стихотворением

Глава Амурской области Василий Орлов записал поздравление женщин с 8 Марта на видео, на нем губернатор в стихах обратился к прекрасной половине человечества.

«Не бывает некрасивых женщин, это мы наносим вам морщины, если раздражителен и желчен голос ненадежного мужчины. Сделать вас счастливыми непросто, сделать вас несчастными несложно. Стройная вдруг станет ниже ростом, если чувства мелочны и ложны. Но, зато каким великолепием светитесь, лелеемые нами. Это мы, как скульпторы, вас лепим, грубыми и нежными руками», – зачитал глава региона стихотворение Евгения Долматовского.

Видеозапись опубликовало в Instagram информагентство «Порт Амур».