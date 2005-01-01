Белоруссия оказалась среди лидеров по поставкам на Украину взрывчатки

В 2018 году Белоруссия экспортировала на Украину по сравнению с 2017 годом на 19% больше пороха и взрывчатых веществ.

Общая сумма поставок составила 1 млн 989 тыс. долларов, передает «Радио Свобода».

В больших объемах Украина закупала аналогичную продукцию лишь у Германии (на 2 млн 66 тыс. долларов) и США (3 млн 239 тыс. долларов). Поставки взрывчатых веществ и пороха на Украину увеличились из этих стран на 60% и 127,5%, соответственно.

Четвертое и пятое место по поставкам заняли Чехия с увеличением на 45% до 1 млн 150 тыс. долларов и Польша с понижением на 5% до 787 тыс. долларов. По данным Государственной службы статистики Украины, страна продолжала закупать данную продукцию и у России, хотя объемы поставок и снизились на 15% до 1 млн 56 тыс. долларов.