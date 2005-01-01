Реклама с Киркоровым признана незаконной

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала нарушение закона «О рекламе» компанией Johnson&Johnson из-за роликов с певцом Филиппом Киркоровым, в которых продвигается лекарство «Гексорал».

«Комиссия ФАС России признала ООО «Джонсон & Джонсон» виновным в нарушении закона о рекламе. В октябре 2018 года в эфире ряда телеканалов (ТВ-3, Первый канал, СТС) компания распространяла ненадлежащий рекламный ролик лекарственного препарата «Гексорал», – цитирует РИА «Новости» заявление.

Johnson&Johnson получила предписание о прекращении нарушения закона. Материалы передали для возбуждения дела об административном нарушении. По данным ФАС, в рекламе используют утверждение «Гексорал. Болезнетушитель №1». Однако сноска, в которой говорится о том, что средство является первым по продажам лишь в линейке «Гексорала», занимает всего 2% от площади кадра. Таким образом зритель не имеет возможности разглядеть ее.

«Сноска, выполненная мелким шрифтом, размещенная на незначительной площади кадра и демонстрирующаяся лишь 3 секунды, не позволяет потребителям воспринять содержащуюся в ней информацию. А значит, фактически в рекламе отсутствует. При этом информация о первенстве «Гексорала» приводится в рекламе крупным шрифтом, на ней фиксируется внимание потребителей», – поясняет служба.

Также ФАС отмечает, что требования закона нарушает и гарантия в рекламе положительного действия препарата. В рекламе не должны гарантироваться полная эффективность и безопасность препарата, а также отсутствие побочных действий. Претензии службы вызвала фраза: «Хотел, чтобы все болели, но оказался Гексорал сильнее!»