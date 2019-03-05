Последователи Мавроди придумали новый способ обмана

В Москве неизвестный обманул клиентку финансовой пирамиды «МММ», пообещав компенсировать ей вклад, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Москвичку обманул мошенник. Он позвонил ей и предложил компенсировать вклад в «МММ», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Он пояснил, что женщина по указанию неизвестного передала ему деньги, с которыми тот пропал. Источник добавил, что по данному факту полиция проводит проверку.

В мае 2018 года в микроблоге умершего в конце марта основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди появились сообщения о возобновлении работы проекта.