В Кургане с ошибкой поздравили женщин

Плакаты курганского отделения КПРФ к 8 Марта с опечаткой, где женщинам желали «всего нилучшего», заменены, сообщили в реготделении партии.

«Ситуация уже исправлена – все плакаты с ошибками поменяли, ошибок больше нигде нет», – сообщил представитель регионального отделения КПРФ, передает РИА «Новости».

По его словам, «на подобную информацию не следует обращать внимания».

Ранее жители города опубликовали фотографию, где изображены плакаты с ошибками, на подписи в них представители КПРФ желают женщинам «всего самого нилучшего».