На машину мэра Якутска упал неубранный с крыши снег

На служебную Toyota Camry мэра Якутска Сарданы Авксентьевой упала снежная глыба и пробила заднее стекло.

«Автомобилю причинен ущерб, его размер сейчас устанавливается. Хорошо, что в этот момент ни рядом с машиной, ни внутри никого не было. Снег упал с дома №12 на улице Пушкина, он находится на балансе УК «Альтаир». Компании будет выписано предписание о ненадлежащем содержании домов, тем более что сейчас идет трехмесячник по санитарной очистке», – сообщил пресс-секретарь мэра Алексей Толстяков порталу News.ykt.ru.

Он добавил, что автомобиль был застрахован по КАСКО, его в ближайшее время отремонтируют.

Глава города Сардана Авксентьева находится в отпуске до 11 марта.

Ura.ru отмечает, что на плохую уборку снега в Якутске не раз жаловались пользователи соцсетей. По данным портала, жалобы поступали на водителей муниципальной дорожной техники, которых не раз видели отдыхающими за рулем.

При этом большая часть жалоб горожан на плохую уборку игнорировалась администрацией Якутска во главе с Авксентьевой, отмечает издание.