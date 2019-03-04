В ножевом нападении на йеменцев в Москве заподозрили двух девушек

Двух девушек заподозрили в попытке убить трех граждан Йемена в ходе конфликта на юго-востоке Москвы; обе они задержаны, сообщил источник в правоохранительных органах.

Граждане Йемена получили «ножевые ранения в область шеи»; в причастности к инциденту заподозрили двух девушек 1994 и 1998 года рождения, они задержаны, передает РИА «Новости».

При этом «обе уже были судимы за причинение тяжкого вреда здоровью».

В данный момент проводится проверка, полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, драка произошла в квартире в Москве; в результате трое граждан Йемена получили ножевые ранения.