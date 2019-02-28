Граждане Йемена получили ножевые ранения в драке в Москве

Во время драки в Москве трое граждан Йемена получили ножевые ранения, сообщил источник в правоохранительных органах города.

«В пять часов утра 28 февраля в полицию поступило сообщение, что на улице Гурьянова происходит драка. Прибывшие на место полицейские установили, что в ходе драки троим гражданам Йемена нанесены ножевые ранения в шею. Им вызвали скорую для оказания помощи», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он отметил, что инцидент произошел в квартире. В ней также задержали двух ранее судимых девушек. По данному факту проводится проверка.