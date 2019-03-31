У здания ЦИК Украины собрались около 150 человек

Начальник национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что возле здания ЦИК в Киеве собрались около 150 человек.

По словам Князева, собравшиеся не нарушают общественный порядок и безопасность, передает ТАСС.

«Я могу констатировать, что по состоянию на 20.00 возле ЦИК собралось около 150 граждан», – цитирует МВД Украины Князева.

Он добавил, что полицейских и сил Нацгвардии достаточно, чтобы ситуация оставалась под контролем.

Ранее сообщалось, что несколько десятков спортивно одетых мужчин разбили палаточный лагерь у здания ЦИК в Киеве. Возле палаток были замечены депутаты Верховной рады Украины от фракции «Батькивщина».

Напомним, штаб Юлии Тимошенко оспорил выход Петра Порошенко во второй тур. Согласно их подсчетам, за пост президента Украины во втором туре должны бороться Зеленский и Тимошенко.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД