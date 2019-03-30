Суд отменил указ Трампа о добыче нефти у берегов Аляски

Взгляд
30 марта, суббота  |  Последнее обновление — 22:48  |  vz.ru
Разделы

Россияне надувают кредитный пузырь

Первопричина кредитного бума сейчас в латании дыр семейного бюджетаФото: Андрей Махонин/ТАСС
Долговая нагрузка россиян слишком быстро растет и приближается к пику 2014 года, что всерьез беспокоит российский Центробанк. Еще один–два года, и ситуация может оказаться критичной, говорят эксперты. Что же толкает наших сограждан устраивать кредитный бум и как можно их заставить жить по средствам? Подробности...
Перейти а раздел…

Якутии не удастся избавиться от киргизов

Митинг против мигрантов в спорткомплексе «Триумф» в ЯкутскеФото: Вадим Скрябин/ТАСС
Заголовки типа «Якутия закрывает границы для мигрантов» на фоне митингов в Республике Саха прогремели как сенсация. Но быстро выяснилось, что дела обстоят не совсем так, точнее, совсем не так: границы никто не закрывает, а киргизов, к которым у якутских националистов основные претензии, всё это вообще не касается. Жить бок о бок с ними якутам придется и дальше, и вот почему. Подробности...
Перейти а раздел…

Компьютерные игры изменяют историческую память

Созданная россиянами игра «Блицкриг», как считается, правдиво отражает атмосферу Великой ОтечественнойФото: Nival
Дмитрий Медведев раскритиковал зарубежные компьютерные игры за фальсификацию истории. И «персонажи не похожи, танки не такие, форма другая», – возмутился премьер. Игромания охватила уже миллионы подростков, при этом виртуальную реальность они все реже могут отличить от правды, в том числе и по части нашей истории. Что может Россия противопоставить этой форме пропаганды? Подробности...
Перейти а раздел…

Выборы президента Украины оказались полны неожиданностей

На выборах президента Украины до сих пор сохраняется интригаФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Выборы президента Украины в 2019 году выглядят уникальными по многим параметрам. Прежде всего – напряженностью борьбы и полной ее бессмысленностью для страны. Достаточно вспомнить рекордное число зарегистрированных кандидатов (44) и то, что тройку лидеров составляют кандидаты промайданного лагеря. Есть ли у Порошенко шансы остаться президентом – и какие главные сюрпризы преподнесли эти выборы? Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

Китай расшатывает Европу на глазах у России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Последние несколько недель ознаменовались в Европе дискуссией о том, насколько далеко страны Евросоюза могут и должны идти в своем сотрудничестве с Китаем. И даже в какой степени они должны Китай сдерживать. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Почему красота – это очень плохо

Екатерина Нерозникова, журналист
Демонстрация своего тела – это позор для женщины. Клерк может фоткаться на пляже, а вот красивая женщина, к тому же модель – нет. Она становится минимум чьей-то удачно устроившейся любовницей, а там недалеко и до эскортницы. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев

Как Берию из суперзлодея превратили в супергероя

Дометий Завольский, историк-архивист
Если прежде Берия был «даже хуже Сталина», то постепенно оказался, согласно некоторым версиям, «даже лучше Сталина» и «великим упущенным шансом». Поскольку ракетно-ядерный щит – наше всё, то и Берия – наше всё, этакий советский Гермес. Подробности...
Обсуждение: 144 комментария
    Перейти а раздел…

    Роль Берии в истории

    Как коллекторы издеваются над должниками

    За что королев красоты лишали титулов

      Перейти а раздел…

      Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух

      Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе
      Подробности...

      Путину в Киргизии подарили коня и щенка

      Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Российский лидер, находившийся в республике с государственным визитом, с удовольствием принял подарки. Главы других стран и раньше дарили Путину собак
      Подробности...

      Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

      Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» Овечкина
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
          • Порошенко - Зеленский

          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

          • За другую (указать в комментариях)

          У кого вы предпочли бы взять деньги в долг?
          • У банка

          • У родственников

          • У друзей

          • Вообще не беру в долг

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:СБУ вывела на улицы Одессы спецназ
            Летчик рассказал о первом полете Ил-112ВПервый полет Ил-112В задержался на два десятилетияДепутат отреагировала на флешмоб раздетых учительницПорошенко запутался в жалобах на Москву
            Выборы президента Украины оказались полны неожиданностейВенгрия захотела получать газ из Азербайджана На Украине предложили писать слово «Россия» с маленькой буквы«Список неприкасаемых» для генпрокурора Украины обнаружили в интернете
            В «Калашникове» раскрыли особенности новейшего АК-12Власти поставили точку в вопросе установки «умных счетчиков»Туктамышева показала откровенный наряд для выступления в ЯпонииПевица Анастасия вышла замуж в восьмой раз

            Главная тема


            Компьютерные игры изменяют историческую память

            Какой резон


            Живущие в России украинцы объяснили, почему не поедут на выборы

            нервная реакция


            Захарова преподала Вашингтону урок географии

            «Теперь все не так»


            Познер рассказал о царящей в США растерянности

            Видео

            разъяснение минобороны


            «Перехваченные» британцами Ту-160 охранялись российскими истребителями

            проблемы с языком


            ЦРУ ошиблось в призывающем русскоговорящих на службу плакате

            жесткое падение


            Кто виноват в уходе Ford из России

            Секретные объекты


            Американские СМИ забеспокоились из-за полета российского Ту-154М над «Зоной 51»

            история россии


            Как Лаврентий Берия повлиял на распад СССР

            Бросок в Венесуэлу


            Андрей Бабицкий: Россия единым махом смешала все карты США

            Борьба с коррупцией


            Ирина Алкснис: Чистка российской элиты перешла на новый уровень

            Кровь Донбасса


            Анна Долгарева: Не отворачивайтесь от войны

            на ваш взгляд


            Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?

            Суд отменил указ Трампа о добыче нефти у берегов Аляски

            30 марта 2019, 21:39

            Текст: Алексей Дегтярев

            Версия для печати

            Федеральный окружной суд Аляски отменил указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфах в прибрежных водах Северного Ледовитого и Атлантического океанов, сообщают СМИ.

            Запрет был введен предшественником Трампа Бараком Обамой для защиты окружающей среды, действующий президент в 2017 году издал указ о снятии запрета, против чего выступали природоохранные организации, которые подали иск к администрации США.

            В постановлении судьи Шэрон Глисон, вынесшей решение, говорится, что указ Трампа «является незаконным и выходит за рамки полномочий президента», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

            Она добавила, что существующие законы позволяют вводить главе государства запрет на разработку нефтяных и газовых месторождений, но не снимать.

            Отмечается, что администрация США может оспорить это решение в суде более высокой инстанции. Также отменить запрет может Конгресс США.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............