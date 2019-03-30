Суд отменил указ Трампа о добыче нефти у берегов Аляски

Федеральный окружной суд Аляски отменил указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфах в прибрежных водах Северного Ледовитого и Атлантического океанов, сообщают СМИ.

Запрет был введен предшественником Трампа Бараком Обамой для защиты окружающей среды, действующий президент в 2017 году издал указ о снятии запрета, против чего выступали природоохранные организации, которые подали иск к администрации США.

В постановлении судьи Шэрон Глисон, вынесшей решение, говорится, что указ Трампа «является незаконным и выходит за рамки полномочий президента», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Она добавила, что существующие законы позволяют вводить главе государства запрет на разработку нефтяных и газовых месторождений, но не снимать.

Отмечается, что администрация США может оспорить это решение в суде более высокой инстанции. Также отменить запрет может Конгресс США.