На автомобиль актера из «Бригады» упал сосед

В ночь на субботу, 30 марта, на автомобиль актера из сериалов «Бригада» и «Ликвидация» Виктора Супруна с высоты упал сосед, мужчина скончался.

Актер рассказал телеканалу «360», что уже лег спать, когда сработала сигнализация. «Я выглянул в окно, смотрю – что-то лежит. Я оделся, вышел, смотрю – лежит труп рядом с моей машиной», – рассказал он.

По словам Супруна, упавшим на его автомобиль был сосед с пятого этажа, рухнувший с большой высоты.

«Ну, сосед и сосед, я на 14-м этаже живу, он на пятом. Ну, виделись иногда. Я потом уехал на съемки», – добавил актер.

Супрун рассказал, что за короткое время полиция выяснила, в каких условиях жил погибший мужчина. По его словам, дома у него было чисто и аккуратно, хозяйством занималась жена, семья благополучная. «Жена рассказала, что услышала, как дверь хлопнула. Вышла – никого нет, потом услышала разговоры на улице и выбежала. Какие у них были отношения – не знаю», – добавил актер.

Автомобиль после падения мужчины поврежден, есть вмятина и сорван капот. «У меня машина без КАСКО, так что я попал. Машине четыре года, может, продам. Машина, деньги – это не так ужасно, страшнее человека потерять», – заключил Супрун.

Источник телеканала сообщил, что погибший 57-летний мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Предполагается, что он мог покончить с собой.