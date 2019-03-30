Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа США

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя Госдепа Хезер Науэрт и поздравил ее с назначением членом совета по иностранным стипендиям им. Фулбрайта.

Помпео написал в Twitter: «От лица коллектива госдепартамента благодарю Хезер Науэрт за ее службу и два года непревзойденной и отличной работы».

Он написал также, что Науэрт отлично представит Америку в совете Фулбрайта.

Программа образовательных грантов Фулбрайта была основана в 1946 году американским сенатором Джеймсом Уильямом Фулбрайтом для укрепления культурно-академических связей между гражданами США и других стран.

Напомним, в декабре минувшего года глава американского государства Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть Науэрт на должность постпреда США при ООН, однако она сняла свою кандидатуру.

В марте сообщалось, что эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус может заменить Хезер Науэрт на посту представителя Госдепа.