Названа возможная замена Хезер Науэрт в Госдепе

Эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус может заменить Хезер Науэрт, которая тоже пришла с Fox News, на посту представителя Госдепа, сообщили СМИ.

Fox News сообщил, что Ортагус более не сотрудничает с каналом, передает РИА «Новости» со ссылкой на MediaITE.

На Fox News Ортагус вела передачу The Five и выступала в качестве эксперта. Кроме того, она работала в пресс-службе Агентства международного сотрудничества США, аналитиком разведданных, в посольстве США в Саудовской Аравии.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть Науэрт на должность постпреда США при ООН, но Науэрт сняла свою кандидатуру.