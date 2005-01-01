В Британии простились с фронтменом группы The Prodigy

Сотни поклонников творчества вокалиста и танцора британской группы The Prodigy Кита Флинта пришли проститься с музыкантом в городке Брейнтри на территории английского графства Эссекс, сообщил телеканал Sky News.

Сотни поклонников творчества Флинта по просьбе коллектива The Prodigy проводили музыканта в последний путь аплодисментами и громкими возгласами в его честь, передает ТАСС.

Процессия завершилась панихидой в церкви святой Девы Марии в городском районе Бокинг. Несмотря на то, что к участию в поминальной церковной службе были допущены лишь родные и близкие мызканта, заупокойные речи, в том числе те, что произнесли ударник The Prodigy Лео Крэбтри и актер Пол Кэй, транслировались на улице, и собравшаяся вокруг церкви публика их отчетливо слышала.

Напомним, 4 марта вокалист The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в Эссексе. Музыканту было 49 лет. После трагедии The Prodigy объявили об отмене всех запланированных концертов. Полиция назвала предварительную причину смерти музыканта.