Организаторы «Евровидения» приостановили продажу билетов

Продажа билетов на «Евровидение» в Тель-Авиве приостановлена в связи с подозрениями, что лучшие места в зрительском зале распределены среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация «Кан», которая отвечает за проведение конкурса.

«Корпорация распорядилась… приостановить продажу. Это было сделано из опасений, что сотни билетов стоимостью в сотни тысяч шекелей на лучшие места в зале были проданы высокопоставленным представителям медиа- и спортивных структур вместо того, чтобы быть предложенными широкой публике», – передает РИА «Новости» сообщение корпорации.

Билеты обещано вернуть в свободную продажу в случае подтверждения нарушения.

Перед этим глава МВД Израиля Гилад Эрдан распорядился пресекать попытки спекуляции билетами на конкурсе.

Песенный конкурс «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве 14-18 мая. Израиль получил право принимать песенный конкурс после того, как представитель этой страны победил на «Евровидении» в Киеве в 2018 году.

Между тем, Украина, вероятнее всего, не примет участия в новом конкурсе из-за скандала на национальном отборе.