Медведев назвал недопустимый способ борьбы с «утечкой мозгов»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что не нужно препятствовать специалистам, если они захотели уехать работать за рубеж. По его словам, запрет выезда за границу является устаревшей моделью.

«Каждый человек выбирает, где ему жить и работать, у нас в этом смысле все это установлено Конституцией. У нас свободный въезд и выезд в рамках, установленных законом. Модель, которая до этого в нашей стране использовалась, она, естественно, неприменима», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

Премьер-министр напомнил, что сложности с выездом из страны существовали еще в 80-е годы. Также глава правительства подчеркнул, что для предотвращения оттока специалистов необходимо создавать приемлемые условия.

«Я считаю это нормальным, когда люди хотят попробовать себя в том или ином качестве за границей, но государство в этом не заинтересовано и, конечно, должно создавать условия для того, чтобы молодые специалисты оставались», – отметил премьер.

Ранее Медведев говорил, что для возвращения молодых IT-специалистов из-за рубежа нужно рассмотреть вариант государственно-частного взаимодействия и создания в компаниях новых систем мотивации.

Академик РАН Георгий Георгиев предлагал ограничить свободу выезда за рубеж востребованным на Западе российским специалистам.