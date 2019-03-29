В Крыму разработали маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства»

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник разработал маршрут для туристов по античным городам Боспорского царства, рассказала гендиректор музея Татьяна Умрихина.

Предполагается, что маршрут объединит вокруг Керчи древнегреческие города, передает ТАСС.

«К нам пришла идея сделать свое «Золотое кольцо» античных городов Боспора. Ведь больше в мире нигде нет Пантикапей и десятка городов как ожерелье его обрамляющих. Мы выбрали самые лучшие города для показа: Пантикапей, Нимфей, Мирмекий и Тиритака. Этот новый туристический маршрут мы разработали», – сообщила Умрихина.

По ее словам, в межрегиональный проект «Золотое кольцо Боспорского царства» входят лишь несколько объектов из Керчи, однако музей хочет ознакомить туристов подробнее с историей античных городов как в самой Керчи, так и в ее округе.

Боспорское царство является античным государством, которое свыше 2,5 тыс. лет назад основали греческие переселенцы по обе стороны Керченского пролива. Современный город Керчь был столицей Боспора и назывался в то время Пантикапей. Также в число крупных городов входили Фанагория и Гермонасса (сейчас Тамань) на Таманском полуострове; Феодосия, Тиритака и Нимфей на Керченском полуострове, а также Горгиппия (сейчас Анапа). В IV веке нашей эры воинственные племена гуннов выгнали греков с Таманского полуострова.

Ранее стало известно, что совместно с Краснодарским краем, Ростовской областью и Севастополем Крым развивает новую межрегиональную туристическую программу «Золотое кольцо Боспорского царства». В конце февраля жители Ростовской области уже смогли совершить первую поездку по данному маршруту.