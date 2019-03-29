Музыканты британской рок-группы погибли в США

Музыканты британской рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США.

Трагедия произошла 28 марта в Калифорнии. Оба участника группы, 24-летний Стивен Фицпатрик и 25-летний Одун Ладинг, ехали на концерт в город Санта-Ана, сообщает Daily Star.

В результате ДТП скончались музыканты и их тур-менеджер. Информацию о гибели членов коллектива подтвердил официальный представитель Her's.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии.

Отмечается, что музыканты познакомились в Ливерпульском институте исполнительских искусств. В 2017 году они выпустили свой первый альбом.

Ранее британские следователи подтвердили причину смерти вокалиста группы The Prodigy, который был найден мертвым 4 марта в своем доме в Эссексе. Музыканту было 49 лет. После трагедии The Prodigy объявили об отмене всех запланированных концертов.