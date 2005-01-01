Психотерапевт объяснил сексоголизм Даны Борисовой

Врач-психотерапевт, сексолог Александр Рапопорт рассказал газете ВЗГЛЯД о причинах повышенного сексуального влечения Даны Борисовой, наступившего у нее после курса реабилитации от наркотической зависимости.

«После излечения и реабилитации все физиологические процессы в организме нормализуются и начинают функционировать более активно. Когда человек проходит реабилитацию после длительной алкогольной или наркотической зависимости, то вероятность повышения сексуального влечения достаточно велика, но как при этом поведет себя человек, зависит от его социальных, психологических и поведенческих установок», – рассказал сексолог Александр Рапопорт.

Можно испытывая желание его реализовывать, а можно не реализовывать, переживая повышение сексуального влечения безо всяких действий, заметил эксперт.

«Точно так же, когда человек хочет есть, а вокруг нет еды – он может занять денег и купить, может начать попрошайничать, может у кого-то отнять, пойти и ограбить магазин – это зависит от того, как устроен конкретный человек», – заметил собеседник.

Причин такого поведения, по мнению эксперта, несколько: нехватка мотивов к сдержанности, отсутствие глубокой рассудочной оценки и наличие определенных морально-этических установок.

«У кого-то мотивационно-этические установки предполагают учет окружающего мира, людей вокруг, наличие морально-нравственных принципов, а у кого-то – учет только его самого и собственных желаний», – пояснил Рапопорт.

Напомним, телеведущая Дана Борисова призналась, что после исключения наркотиков из своей жизни она стала «сексоголиком» и активно экспериментировала в интимной жизни.