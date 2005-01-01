США осудили задержание в Крыму предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир»

Госдепартамент США осуждает задержание и арест 23 жителей Крыма, подозреваемых в участии в организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещенная в России террористическая организация), и призывает освободить их, заявил заместитель представителя американского ведомства Роберт Палладино.

Палладино заявил, что Госдеп осуждает «действия российских оккупационных властей в Крыму». По мнению американской стороны, «вооруженные сотрудники ФСБ в масках вторглись в дома крымских татар, терроризируя семьи и арестовав более 20 человек», передает «Интерфакс».

В заявлении Госдепа также указывается, что США призывают освободить этих людей и других «несправедливо осужденных украинцев».

Ранее сообщалось, что Киевский райсуд Симферополя арестовал 23 жителей Крыма, подозреваемых в участии в международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир». До этого 27 марта ФСБ провела обыски в Крыму у сторонников данной международной террористической организации.