Президент РАН объяснил смысл исследования Луны

Луна является практически идеальным местом для изучения сигналов, которые поступают из космоса, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Сергеев заявил, что «Луна, особенно ее обратная сторона, является весьма тихим местом, потому что там отсутствуют шумы, которые в различных электромагнитных диапазонах излучаются вследствие человеческой активности на Земле». Они туда не проходят, и «если вас интересует изучение сигналов, приходящих из космоса, то это идеальное место, потому что вы принимаете эти сигналы на фоне очень маленьких шумов», передает РИА «Новости».

Академик пояснил, что на Земле принимать и анализировать такие слабые сигналы из космоса довольно сложно.

Комментируя мягкую посадку китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны, он указал на то, что после посадки китайский аппарат стал разворачивать антенны для приема электромагнитных сигналов.

«Они (китайские ученые) понимают, что могут получить очень слабые сигналы, которые здесь на Земле не видят. Ведь наблюдение – это всегда соотношение сигнала к шуму. Ели шум большой, то мы никакого сигнала не видим», – пояснил Сергеев.

Еще двумя другими аспектами, представляющими интерес в исследовании Луны, являются поиски воды в приполярных областях и изучение лунной поверхности, на которой из-за отсутствия атмосферы может быть запечатлена вся история существования Солнечной системы.

«Поверхность Луны – это своеобразное зеркало, которое отражает всю историю существования Солнечной системы, а на поверхности Земли мы видим только события, которые произошли в последние 50 миллионов лет», – добавил президент РАН.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что американцы вернут себе лидерство в космической гонке и вернутся на поверхность Луны в ближайшие пять лет. Он заверил, что США якобы обладают соответствующими технологиями.

Эксперт-американист Виктор Олевич в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил заявление американской стороны по Луне.

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