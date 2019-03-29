Президент РАН объяснил смысл исследования Луны

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Польша и Дания снова пытаются навредить «Северному потоку – 2»

Дания – единственная из четырех стран, кто препятствует строительству «Северного потока – 2» в своих водах Фото: EPA/Clemens Bilan/ТАСС
Не имея юридических возможностей отказать, Дания изобретательно придумывает новые способы затянуть выдачу разрешения прокладки труб «Северного потока – 2» в своих водах. И, что самое интересное, ей в этом активно помогает Польша. Сможет ли «Северный поток – 2» обойти очередные препятствия? И кто пострадает в случае задержки ввода в строй российского газопровода? Подробности...
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Как Лаврентий Берия повлиял на распад СССР

Лаврентий Берия с дочерью СталинаФото: РИА Новости
120 лет назад в небольшом мегрельском селе Мерхеул, что нависает с гор над Сухумом, родился Лавренти Павлес дзе Бериа. Человек, вошедший в российскую и советскую историю под русифицированным вариантом имени, фамилии, бренда и мема – Лаврентий Павлович Берия. Этот человек сыграл колоссальную роль в истории России. Но об одном из его важнейших шагов очень мало кто знает. Подробности...
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Зачем вмешиваться в форму одежды учителей

Татьяна Кувшинникова спровоцировала своим купальным костюмом бурную дискуссию в обществеФото: vk.com/tana80h
«Ученики могут начать воспринимать учителя как сексуальный объект, а выкладывание откровенных фотографий провоцирует и усиливает этот эффект». Таково одно из мнений, которыми делятся учителя и родители в связи со скандалами вокруг фотографий школьных преподавателей в купальниках. Должны ли школы регулировать этот вопрос? Подробности...
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Китай помогает России раскалывать Евросоюз

Председатель Си смог очаровать Эммануэля МакронаФото: Yoan Valat/Reuters
Китай активно скупает и раскалывает Европу. Именно так можно оценивать итоги недавнего визита Си Цзиньпиня в ряд стран ЕС. Помимо заключения колоссальных торговых контрактов, у этого визита есть и политическая составляющая – и в этом смысле действия Пекина явно играют на руку Москве. Каким образом? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Россия единым махом смешала все карты США

Андрей Бабицкий, журналист
Дональд Трамп заявил, что Россия должна немедленно покинуть территорию Венесуэлы. Но в грозных требованиях американцев слышится не сила и уверенность в себе, а бесконечная обида и осознание собственной беспомощности. Подробности...

Неожиданные факты о благотворительности

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Допустим, вы абсолютно честный человек, все до копейки передали семье, нуждающейся в помощи. Семья взяла и… нет, даже не купила «Мерседес», а потратила все деньги на неправильное лечение у сомнительного врача. Вот и все. Подробности...
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Минобороны объявляет войну Голливуду

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Вас может раздражать пропагандистский пафос, но такова война 21-го века. В ней следить за психическим состоянием граждан нужно так же, как и за крепостью границ. Воевать за головы людей. В телевизоре, интернете и в кино. Подробности...
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      Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

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            Президент РАН объяснил смысл исследования Луны

            29 марта 2019, 08:29

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Луна является практически идеальным местом для изучения сигналов, которые поступают из космоса, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

            Сергеев заявил, что «Луна, особенно ее обратная сторона, является весьма тихим местом, потому что там отсутствуют шумы, которые в различных электромагнитных диапазонах излучаются  вследствие человеческой активности на Земле». Они туда не проходят, и «если вас интересует изучение сигналов, приходящих из космоса, то это идеальное место, потому что вы принимаете эти сигналы на фоне очень маленьких шумов», передает РИА «Новости».

            Академик пояснил, что на Земле принимать и анализировать такие слабые сигналы из космоса довольно сложно.

            Комментируя мягкую посадку китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны, он указал на то, что после посадки китайский аппарат стал разворачивать антенны для приема электромагнитных сигналов.

            «Они (китайские ученые) понимают, что могут получить очень слабые сигналы, которые здесь на Земле не видят. Ведь наблюдение – это всегда соотношение сигнала к шуму. Ели шум большой, то мы никакого сигнала не видим», – пояснил Сергеев.

            Еще двумя другими аспектами, представляющими интерес в исследовании Луны, являются поиски воды в приполярных областях и изучение лунной поверхности, на которой из-за отсутствия атмосферы может быть запечатлена вся история существования Солнечной системы.

            «Поверхность Луны – это своеобразное зеркало, которое отражает всю историю существования Солнечной системы, а на поверхности Земли мы видим только события, которые произошли в последние 50 миллионов лет», – добавил президент РАН.

            Ранее  вице-президент США Майк Пенс заявил, что американцы вернут себе лидерство в космической гонке и вернутся на поверхность Луны в ближайшие пять лет. Он заверил, что США якобы обладают соответствующими технологиями.

            Эксперт-американист Виктор Олевич в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил заявление американской стороны по Луне.

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