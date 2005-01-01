Эксперт оценил требование Трампа за пять лет вернуть американцев на Луну

«Трамп в выступил с этой инициативой в преддверии очередных президентских выборов в США в 2020 году. Но реализация благих намерений маловероятна», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Виктор Олевич, комментируя заявление Белого дома о намерении вернуть американцев на Луну к 2024 году.

«Действующая администрация пытается таким образом заручиться поддержкой тех избирателей, которые заинтересованы в науке и технике, в покорении новых рубежей, хотя, как известно, американцы уже побывали на Луне в прошлом веке, в рамках миссии Apollo», – заметил американист Виктор Олевич.

Напомним, что вице-президент США Майк Пенс заявил: Соединенные Штаты вернут себе лидерство в космической гонке, в частности американские астронавты вернутся на поверхность Луны в ближайшие пять лет. Пенс заверил: США обладают технологиями, позволяющими вернуться и на Луну, и на лидирующие позиции в освоении космоса.

Пенс лишь освежил в памяти американского электората то, что президент США Дональд Трамп еще в 2017 году подписал «Директиву №1 о космической политике» о направлении космической программы NASA в сторону изучения космоса.

Обещания вернуть американцев на Луну и закрепить лидерство США в космосе должны сыграть на руку действующей администрации в свете предстоящих в будущем году президентских выборов, полагает эксперт. И это довольно выигрышная карта: можно сказать, что лунная программа придаст ускорение кампании Трампа.

«Трамп – не первый американский президент, который обещает вернуть американцев на Луну, – напомнил Олевич. – Джордж Буш-младший также выступал с такими заявлениями. О том же говорил, и бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич, который баллотировался в президенты в 2012-м, с подобными заявлениями выступали и другие американские политики».

Но реализация этих благих намерений маловероятна, подчеркивает Олевич. «Реализация американской стороной новой высадки на Луне до 2024 года не представляется возможной, так как на это не выделены бюджетные ассигнования американским конгрессом», – напомнил он. В начале марта Трамп направил очередной запрос в конгресс – увеличить расходы НАСА в программе до 2020 года до 500 млн долларов. Однако далеко не факт, что конгрессмены дадут согласие. «И американское космическое агентство НАСА не готово к осуществлению этого замысла в самые ближайшие годы. Но в будущем к этому можно вернуться, однако, не в ближайшее пятилетие», – полагает Олевич.