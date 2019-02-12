Китайский аппарат «уснул» на обратной стороне Луны

Запущенный Китаем космический аппарат «Чанъэ-4» и луноход «Юйту-2» «уснули», чтобы переждать холодную лунную ночь, говорится в сообщении программы по изучению Луны в соцсети WeChat.

«Чанъэ-4» и «Юйту-2» работали в новогодние праздники, пока весь Китай отдыхал. Теперь настал их черед «поспать», передает РИА «Новости».

Космический аппарат и луноход вошли в спящий режим в понедельник вечером около 19.00 по пекинскому времени (14.00 мск) и в 19.30 соответственно. Планируется, что луноход вернется к работе 28 февраля, а «Чанъэ-4» – 1 марта.

По данным ученых проекта, все системы обоих аппаратов работают в штатном режиме, эксперименты выполняются по плану.

Напомним, «Чанъэ-4» осуществил мягкую посадку в кратере Карман 3 января. Опубликовано видео посадки. В середине января «Чанъэ-4» впервые в истории человечества провел биологический эксперимент на поверхности Луны.