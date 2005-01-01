МИД прокомментировал слухи о российских базах в Венесуэле

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что не знает о планах России по размещению военных баз в Венесуэле.

«Я в первый раз слышу относительно баз в Венесуэле», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

«Где ведутся такие дискуссии? В Telegram-каналах? Я не знаю, не видела никакой дискуссии на тему относительно наших баз», – подчеркнула дипломат.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя прибытие в Венесуэлу российских самолетов, заявил, что Вашингтон не станет терпеть вмешательство российских военных в дела Венесуэлы. Захарова в ответ на заявления Болтона отметила, что первыми суверенитет Венесуэлы нарушили США. Также в МИД России заявили о законности нахождения российских военных, поскольку это регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом.

Ранее Президент США Дональд Трамп говорил, что Россия должна уйти из Венесуэлы.