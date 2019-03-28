Готовивший теракты исламист задержан в Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе задержан исламист, готовивший теракты на территории региона; он является четвертым участником банды злоумышленников, членов которой задержали ранее, следует из доклада главы окружного управления МВД Василия Романицы.

Романица озвучил доклад на заседании региональной Думы. По его словам, в 2019 году была задержана группа лиц из четырех человек; они планировали совершить взрывы «в местах массового скопления людей на территории Сургута и Сургутского района, а также подрыв административных зданий», передает РИА «Новости».

Возбуждено уже 11 уголовных дел, «в том числе по факту приготовления к совершению террористического акта».

В 2018 году в Югре возбудили 36 уголовных дел по преступлениям, так или иначе связанным с террористическими угрозами. Это в два раза больше, чем годом ранее.

О задержании трех подозреваемых 1 марта сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, боевики встречались на съемных квартирах в Сургуте и Пыть-Яхе, где готовились устроить взрывы «в местах массового скопления людей».

Двое были задержаны в первой половине февраля, у них нашли гранату РГД-5 и самодельное взрывное устройство. Позже силовики задержали еще одного участника террористической группы, у которого изъяли пистолет Макарова с патронами и фотографию руководителя одного из подразделений окружного управления МВД. Предполагается, что на него планировалось покушение.

Ранее было названо число предотвращенных за год терактов в России.