Трамп продлил «первоапрельский» режим ЧП из-за киберугроз

Введенный еще Бараком Обамой режим чрезвычайного положения, связанный с «вредоносными действиями в киберпространстве», продлен в США, сообщает администрация Дональда Трампа.

Трамп считает, что в киберпространстве сохраняется «чрезвычайная угроза» для нацбезопасности, внешней политики и экономики США. Угроза «во многом исходит от людей», которые находятся за пределами США, утверждает Трамп.

Он решил продлить на год режим чрезвычайного положения, который был объявлен в указе 13694. Данный указ 1 апреля 2015 года подписал Обама, передает РИА «Новости».