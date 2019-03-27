«Учительница в купальнике» проработала преподавателем русского год

Барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова, которую уволили из-за фото в купальнике, только год работала преподавателем русского языка и литературы в школе №13, сообщил министр образования Алтайского края Максим Костенко.

По его словам, в прошлом году она была «учителем рисования в другой школе», а до работы преподавателем «много лет была дизайнером в коммерческой фирме», передает РИА «Новости».

Кувшинникова, как сообщил Костенко, намерена «сохранить преподавательскую функцию», но «в художественном творчестве», поскольку «ей ближе искусство, а не предметное содержание».

Костенко сообщил, что Кувшинниковой предложены «варианты». Педагог решит, «сейчас выходить, или через месяц, или с начала нового учебного года».

Министр образования Алтайского края заверил, что «все будет в спокойном, рабочем порядке».